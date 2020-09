Sobre El Impedimento De Entrada En El Tribunal Médico A Un Compa De Murcia II

Hace un par de semanas nos hacíamos eco de la publicación del Grup de Suport a Presxs de Lleida, donde narraban como la Guardia Civil había negado la entrada al Tribunal Médico a David Rojas, preso en Murcia II, después de un intercambio de palabras en el furgón. Ahora vuelven a actualizar la evolución de la situación. A David se le dice ahora que “a lo mejor” ese día no iba al Tribunal Médico, y cuando él solicita un documento escrito donde ponga donde se lo llevaban, le deniegan la información. El compañero sigue con trámites burocráticos para conseguir saber dónde iba ese día. La fotografía de arriba es de unas octavillas hechas para difundir la huelga rotativa que empezó este 1 de septiembre, así como las reivindicaciones de la misma.

Seguimos en contacto con David Rojas Fernández. El compañero ya contó que el día 3 de septiembre la Guardia Civil lo cargó en el furgón, esposado por detrás, para llevarlo al Tribunal Médico de Murcia. En el furgón, David y uno de los policías intercambiaron unas palabras, debido a que el compa se quejó de las vueltas que estaban dando. Al llegar a Murcia y aparcar el furgón, volvieron a meter a David dentro diciendole “Éste es el croquis que te vamos ha hacer; directo a prisión.”

Después de esto, compas de fuera han estado haciendo llamadas a Murcia II para pedir explicaciones, y también preguntando directamente en la ventanilla por el subdirector médico. Se ve que en esta cárcel no hay subdirector médico, y que su función la realiza el director. Este director se ve que no atiende a nadie, ni personalmente ni por teléfono, y que cualquier cosa se tiene que transmitir a su secretaria, con la cual ya se ha hablado varias veces sobre el tema. También se ha hablado con la trabajadora social. Ambas minimizan los hechos diciendo que el problema de David es “que no sabe callarse.”

A raíz de estas llamadas, la trabajadora social fue a verle y le dijo que ahora “no estaba segura” de que realmente ese día lo hubieran sacado para ir al Tribunal Médico. Cosa absurda ya que al compa así se lo dijeron y, además, como “profesional” del centro tiene que saber o puede saber a dónde sacan a una persona. Ante esto, David echó una instancia dirigida a esta misma trabajadora diciéndole que quiere por escrito una respuesta para saber a dónde iba, ya que no se le está dando esta información que él tiene derecho a saber. Hoy la trabajadora ha vuelto a verle y le sigue diciendo que no sabe a dónde le sacaban, pero que en todo caso no se lo puede decir por “motivos de seguridad”, que dirija la instancia a dirección. Con esto está reconociendo pues que sí sabe a donde le sacaban, pero que no les de la puñetera gana de decírselo. ¿Qué motivo de seguridad puede haber, para no darle al propio afectado una información tan básica como saber a donde lo llevaban ese día?

Pensamos que lo que están haciendo es darle largas sobre el tema y marearlo para que el compa no pueda denunciar los hechos o hacer lo que él considere oportuno.

Aprovechamos para comentar que David sigue en primer grado, chapado. Está consiguiendo que no le metan más sanciones, pero hasta febrero no cancela las vigentes. Así que de momento no ve perspectiva de poder salir de aislamiento.