¡Los Estados Español Y Francés Se Ensañan Con Antonio Nieto Galindo!

Antonio Nieto Galindo está a punto de cumplir la última condena que pesa sobre él en el Estado español, pero le aguardan otras condenas del sistema punitivo francés, una de ellas, al menos, de cadena perpetua y otra de 20 años, dictadas contra él ilegalmente, “en rebeldía”, cuando estaba preso en cárceles españolas y perfectamente localizable, por delitos supuestamente cometidos en 1978 y, presumiblemente, ya prescritos. Pesan sobre él varias órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) que la Auciencia Nacional piensa hacer efectivas, al parecer, en cuanto Antuan cumpla la condena española, ya que uno de los juzgados centrales de instrucción que las gestionan ha decretado su prisión provisional. El compañero tiene 67 años, lleva más de 40 preso, sufre cáncer de próstata y otras dolencias. Es un caso de cadena perpetua y de enfermedad grave e incurable. Mantenerle preso no es otra cosa que trato cruel, inhumano y degradante. Ponemos una grabación de su voz exponiéndonos su situación y, más abajo, una transcripción de la misma. aparecidas ambas en un blog llamado Cieza Libertaria.

Hoy 6 de diciembre de 2019, día festivo en el estado español, para celebrar 41 años de la aprobación de la Constitución, yo, Antonio Nieto Galindo, conocido por Antoine, preso desde el 9 de febrero de 1979, cumpliendo una pena limitada de un total de 50 años, 7 meses y 7 días, la que dejaré extinguida el próximo 3 de enero de 2020. Me falta menos de un mes, pero… no seré puesto en libertad, sí extraditado a Francia por haber sido condenado a cadena perpetua, con total fraude de ley, por el sistema judicial francés, por unos delitos cometidos el año 1978, a sabiendas de que me encontraba preso en España. Juzgado, por lo tanto, en rebeldía, se me entrega a Francia por orden de la Audiencia Nacional, sección 3ª, con la complicidad del ministro del Interior, ministra de Justicia, sistema policial. No me bastaba esta OEDE a perpetuidad, con mis ya 67 años de edad, enfermo de cáncer de próstata y otros problemas de salud, que este pasado miércoles día 4, el Juzgado de instrucción nº4 ha aceptado imputarme otra vez otra OEDE de 20 años de condena en rebeldía igualmente con total fraude de ley, con la ridiculez, por parte de este Juzgado central nº 4, de decretarme un auto de prisión provisional comunicada y sin fianza. Ahora yo sigo preguntando a todo el gobierno del estado español y a su sistema judicial, gobierno que se llama de izquierda: yo sí luché contra la dictadura de Franco por conseguir poner fin a esa dictadura. España dice ser un estado de derecho y democrático en base a su constitución, ¿es así como se llama? ¡A su rey Felipe VI, a todos sus miembros que componen el gobierno, a su llamada justicia, al sistema policial o fuerzas de seguridad del estado, a su sociedad en general, excepto trabajadores y padres de familia que se las ven negras para alimentar a sus hijos! Yo, Antoine, desde mi cautiverio desde hace más de 40 años por delitos de expropiación de los usureros del estado, llamados bancos, os grito bien fuerte, con mi desesperación, lo siguiente: ¡Vuestra constitución es una farsa y una mierda! ¡Así la felicito yo en sus 41 años! Lo afirmo como anarquista y como ser humano, ex miembro de la COPEL, y miembro de presos en lucha.

Un abrazo para todos y todas.

Antoine