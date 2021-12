Crónica De La Lucha Personal De Un Compañero En El Aislamiento De La Cárcel De Soto Del Real (Madrid V)

Desde el búnker de Madrid V (Soto del Real) llegan varias noticias en forma de copias de instancia que Alfonso Martí Aracil envía, con fechas que van desde el 15 de octubre hasta el 14 de noviembre. Además, el compa estuvo casi un mes sin colchón ni TV, ya que renunció a todo esto porque no quería recibir nada más que la comida de esta institución represora y denigrante mientras pudiera.

Las acciones comenzaron con el ayuno del 15 de octubre en solidaridad con todas las víctimas de estas guerras promovidas por el afán de riqueza de unos pocos, y con la renuncia a las comodidades más básicas durante esa noche, en solidaridad con las personas sin hogar que duermen a la intemperie cada noche por culpa de este sistema criminal.

El 21 de octubre envía una instancia de respuesta tras su revisión de grado, en la que se le notificó que continuaría encerrado en el búnker de Madrid V (Soto del Real). En esta instancia se puede leer que “a mí no me hacéis daño, sí hacéis incrementar el sufrimiento de una madre que no puede abrazar a su hijo… mi libertad no es la que vosotros/as pensáis, ni sabéis nada de mis verdaderos ideales, porque no entráis en mi corazón. Estoy en contra del aislamiento de estas jaulas. Humildemente aguantaré, pero no intentéis conmigo la manipulación y las falsas esperanzas, porque no las necesito. Tengo a personas y familiares que saben hablar conmigo y son en los que creo”. Ese mismo día, también renuncia de manera indefinida al colchón y la TV, “a lo más básico que yo pienso que puedo hacer y soportar, como igualmente y peor que yo se encuentran las mujeres y hombres viudxs, junto con tantxs huérfanxs solos por las calles, todo esto provocado por las fuerzas de intervención internacional y por los asesinos y fanáticos de Al Qaeda y Daesh”. Esta última alegación contra los grupos de fanáticos religiosos responde a la solidaridad que siente hacia los grupos de combatientes antifascistas en Kurdistán, y a las recientes muestras de racismo hechas por la misma dirección de prisiones contra un compañero suyo, al que le están aplicando medidas de represión por el mero hecho de ser musulmán y haber estado ayudando a las víctimas en zonas de guerra.

Las acciones continuaron el 1 de noviembre, cuando el compa realizó un ayuno en reivindicación de los 14 puntos de la tabla, y el 15 de noviembre, cuando comunicó a los jefes de la máquina represiva que iniciaba una huelga de patio. Finalmente sabemos que, tras más de un mes sin conlchón, y después de un debate en torno a si es necesaria y eficaz o no la autolesión de manera individual en esta lucha, y hasta qué punto es productivo o contraproducente machacarse el propio cuerpo, el compa decidió recuperar el colchón y la manta. A pesar de todo esto y del alejamiento familiar que padece desde marzo, Alfonso siempre nos cuenta que se encuentra optimista y con mucha energía.

El cartel es de una fiesta celebrada en Valencia para conseguir algo de pasta para el apoyo jurídico a lxs presxs en lucha.

