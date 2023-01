Escrito Dirigido A Los Presxs En Lucha Por Unx De Ellxs Llamándoles A Solidarizarse Con La Lucha de Alfredo Cospito y Otrxs Presxs Anarquistas Contra El Régimen Carcelario De Aislamiento

Cárcel de Campos del Río, 31 de diciembre de 2023

Soy Peque, desde este rincón de Murcia II donde me encuentro desde hace dos meses. Hoy es 31 de diciembre y he recibido comunicación de lxs compañerxs, aparte de alguna carta desde algún ateneo libertario. Lo que está pasando con nuestro compañero encerrado en una cárcel del Estado italiano donde hace hoy 72 días [89 a 16 de enero] que se encuentra en huelga de hambre con la decisión de morirse, injiriendo únicamente agua con azúcar para que el deterioro sea más lento al aguantar el metabolismo incluso meses antes de dejar de funcionar y llegue su muerte lo más tarde posible. Su nombre, Alfredo Cospito, y otrxs tres compañerxs ‒Ana Beniamino, Juan Sorroche e Ivan Alocco‒ se sumaron a sus reivindicaciones estando un mes en huelga de hambre, y ahora la retoma Ivan Alocco. Como información os diré que el compañero se encuentra en prisión por poner una bomba que no causó ni tan siquiera heridos, únicamente destrozos en un edificio de los carabinieri. A causa de ello, el terrorismo de Estado le ha aplicado al artículo 41 bis, que sería como aquí la primera fase (control directo): salidas en solitario solamente una hora al día, intervención y censura de todas las comunicaciones, una única comunicación por cristales de una hora al mes con familiares directos exclusivamente… y todo tipo de privaciones, queriéndole someter al rechazo de las armas, arrepentimiento, sumisión degradación. Debido a ello, por no dejar que el Estado criminal italiano lo tenga incomunicado, nuestros compañeros pueden convertirse en mártires para que estas tiranías no las vuelvan a pasar a pasar otrxs compañerxs.

No sé cómo piensa cada unx de nosotrxs, pero al menos lxs anarquistas, antisistema, anticarcelarixs debemos crear lo más rápido posible un espacio para debatir si de verdad vamos a guardar silencio ante las atrocidades que se hace sufrir a nuestrxs compas o debemos darles visibilidad mediante cualquier idea concreta que sacásemos, mediante huelgas de hambre coordinadas y al unísono o bien huelgas de hambre rotativas, por ejemplo, con tiempo para que llegue a todos los oídos, matizando y concretando la coordinadora, como siempre, los días que decidamos realizar nuevos movimientos político-sociales, dando la chapa a los grandes burócratas del país trasalpino. Espero que lean esto muchxs compañerxs que en otros momentos se unieron a otras luchas: si éstas volviesen en apoyo de nuestrxs camaradas italianos, toda clase de argumento, decisión, acción o movimientos serían bien recibidos por todo el colectivo ácrata.

Algunxs de vosotxs, como yo durante muchos años, hemos sufrido los 91.3 RP y salidas en solitario, pero el 41 bis italiano es algo más que eso. Se trata de terrorismo estatal, cuando durante años te impiden casi cualquier comunicación con el exterior sólo por pensar diferente. Eso, compañerxs, es el fascismo. Si no hiciésemos nada, al menos en mi caso, me consideraría cómplice de unas leyes de excepción inhumanas. Tiene que activarse la empatía, el amor propio hacia lxs camaradas. Tienen que salir Tonis, Xavis, Pobletes, etc., no podemos girar la cabeza y hacer como si no nos enteráramos de lo que está pasando. Nuestro lema debe de quemar las manos de nuestros verdugos: “si nos tocan a unx, nos tocan a todxs”.

El movimiento anarquista no está en sus mejores momentos, pero La Idea vive en nuestros corazones: amor fraterno, apoyo mutuo… Todo muy bonito, pero nuestros ideales antigubernamentales, anticarcelarios y sociales deben comenzar desde este lado de la trinchera, con los movimientos que nosotrxs decidamos, y en la calle, dando voz a nuestrxs compañerxs para que se encarguen de movilizaciones, abogadxs, visibilización de la pena de muerte que nuestrxs compañerxs han tomado. ¿De verdad que vamos a permitir que se mueran sin hacer nada? Con esto no quiero decir que vayamos nosotrxs también a morirnos por realizar una huelga de hambre indefinida. Creo que en la historia ya han quedado demasiados mártires. ¡No, no queremos a más compañerxs muertxs!

La historia continúa a causa de un Estado totalitario gobernado por la ultraderecha. Lxs esbirrxs del Estado quieren nuestro arrepentimiento y nuestro condicionamiento borreguil sistemático, que mantiene el rebaño sumiso a base de pastillas, etc. ¡No podemos permitir más muertes de los nuestros! ¡Luchemos como mejor podamos, con cualquier clase de revolución! Puesto que únicamente la anarquía nos hará libres, unámonos a las próximas luchas internacionales que comenzarán, o eso espero, en próximas fechas, pues mañana serán 77 días en huelga de hambre [89 a 16 de enero].

Todos o casi todos me conocéis de otras luchas, compañerxs. Pido ese espacio de diálogo e ideas, pues no queremos más compañerxs muertxs. ¡Abajo el terrorismo de Estado!

Sin más, recibid un cordial saludo cargado de aires libertarios de este vuestro compañero.

¡Viva la Anarquía! ¡Amnistía cada día!

José Ángel Martins Mendoza, Peque