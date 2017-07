Reflexiones Desde La Cárcel De Albocàsser Sobre El Desarrollo Actual De La Propuesta De Lucha Colectiva

Nos escribe el compañero José ángel Martins Mendoza desde la cárcel de Albocàsser, anunciando su próximo ayuno, los días 1, 2 y 3 de agosto en apoyo de la propuesta de lucha y, especialmente de las reivindicaciones que se detallan abajo, entre las que ha añadido la de la excarcelación, como enfermas incurables de las compañeras María Belén Salsamendi González, presa en al cárcel de Zaballa (Araba), Y Belén Vázquez Campillo, en la de Mansilla de las Mulas.

REFLEXIONES DESDE UNA CÁRCEL DE TORTURA COMO TODAS LAS DEMÁS

En una celda fría y triste, aun siendo verano, quiero haceros partícipes de mi odio y rabia, frustración y soledad, ya que estos jodidos burócratas bien peinados, esbirros mercenarios del Estado “democrático” lleno de tecnócratas y ministros ladrones, ahora en base a que tienen que opositar y sacar buenas notas, a la hora de palearnos, a algunos reclusos se nos llegan e echar gotas en los cafés para debilitarte todo el día y que no puedas molestarles, o te meten en galerías FIES a ti solo, durante 13 o 14 meses, donde no tienes manera de ver ni hablar con nadie, sólo carceleros y más carceleros bien entrenados para que entre siete u ocho te entren a derrumbarte las dos prendas que tienes en la celda para que te rebotes e hincharte a hostias y porrazos. Cuando se quiten los moratones, si no tienes ayuda –abogadxs, compañerxs…–, conducción con un buen recibimiento a la nueva mazmorra y con menos comodidades… me río. Y, por otro lado, si no tienes ayuda exterior, te llevas unas cuantas palizas más en el año que te tienen en cada centro de exterminio, y así van pasando los veinte años de condena, si no te meten más años por, según ellos, torcer el dedo a un funcionario, lesiones, lo que suele acarrear, cuando hayas acabado de pagar veinte, empezar a pagar condenas de dos o tres años que te van regalando después sólo por defenderte. Y. si con eso ya no sales vivo, “han hecho bien su cometido”; si no, de todas formas, saldrás con sesenta años, cincuenta y cinco con suerte, con futuro cojonudo en la calle (me río).

Algunxs compañerxs han cogido el guante en la calle y se han decidido a apoyarnos en lo que puedan y donde puedan. Aunque la cosa no está para tirar cohetes, personalmente conozco a algunos compañeros que sé que harán todo lo posible. Algunos compas, y yo entre ellos, hemos sido los que hemos pedido esta ayuda y, si no lo sabíais, esto es una gran maratón y debemos estará preparados para esta carrera ardua pero, a mi parecer, positiva, por lo menos los que somos revolucionarios y respondemos a cualquier clase de abuso. Por lo que creo que no deberíamos gastar fuerzas y cerrarnos puertas, sino aunarlas, estar preparados y más coordinados.

Como habéis comprobado, a Poblete y Toni, que estaban en Palencia, los trasladaron, Poblete para aquí y a Tono para Puerto I, pues esta, compañeros es la tónica y el modo de represión al que los enemigos más recurrirán: dispersiones para romper la coordinación. Ya sabemos su forma de actuación, sigamos nosotros la nuestra, que creo la correcta. Ante la represión, revolución.

Un saludo a todxs. Salud, ánimo y fuerza.

Peque