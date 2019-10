Reflexiones De Piyayo Al Iniciar Su Turno En La Huelga De Hambre Rotativa

Publicamos varias cartas del compañero Francisco Aroca Lisón, Piyayo, que es quien está sosteniendo ahora mismo el ayuno de la huelga rotativa. Aunque él ya dejó claro que no haría más que cuatro días por su estado de salud, ha hecho también los ayunos de los días 1 y 15 de septiembre y los últimos 10 días de este mes llevan igualmente su nombre. Las cartas han llegado, como siempre, con retraso, y hablan de los días anteriores a su propio ayuno dando ánimos a los compañeros que estaban entonces en ello. Nos ofrece también sus opiniones acerca de la lucha colectiva y algunas reflexiones políticas. En la última, del 19 de septiembre –la primera que publicamos, pues lo hacemos de la más reciente a la mas antigua– anuncia que al día siguiente, 20 de septiembre, inicia él el turno que le corresponde dentro de la huelga rotativa. La pintada de arriba es de Reus (Tarragona). Del blog del Grup Anticarcerari del Camp De Tarragona La Corda hemos compartido también la carta que va en tercer lugar. La dirección para escribir al compañero podéis encontrarla en el último enlace en la parte de abajo, que conduce a la lista actualizada de presxs que participan en la propuesta de lucha colectiva.

Cárcel de Albolote, 19 de septiembre de 2019

Bueno, compañerx, ante todo, salud. Os mando esta carta para comunicaros que mañana comienzo mis cuatro días de huelga de hambre, y que estoy liado con los escritos a todos los organismos estatales, de momento. Ya sabéis que he empezado por el secretario general de estos sus centros de exterminio, Ángel Luis Ortiz González, máximo responsable y encubridor de todo lo que está pasando en sus cárceles. Da igual, compañerxs, no me voy a cansar de explicarles quiénes son, como ya lo hago por escrito, ya que no se lo puedo decir personalmente. Eso me gustaría a mí, tenerlo delante, ja, ja, me da hasta risa, compñaerxs. Hoy toca tirarle al defensor de nadie, al señor Francisco Fernández Marugán, que lo único que defiende es la caja fuerte, de donde, como todos ellos… es el conjunto perfecto de “¡Toma tu sobre mensual y a vivir, lxs presxs, irrecuperables, no nos interesan, solo nos generan dinero!” Eso es lo que piensan y hacen todos esos miserables. Y entre ellos Pedro Sánchez Castejón, el guaperas presidente en funciones, que lo que hace es que nada funcione. O Pablo Iglesias, el anticapitalista de pastel, queda demostrado, recurrieno, casi suplicándole, al rey, para que medie. Un comunista, o republicano, porque ya no se qué tiene este tipo dentro, ese ansia de poder, por el puto sillón, para que se arrastre de ese modo ante un monarca, un anticapitalista. Para mí que les he votado tres veces, compañerxs, es y ha demostrado ser la verguenza, por ponerlo suave, de lxs que representan su partido, Teresa Rodríguez, Ada Colau, Kichi, Irene Montero, etc., etc. y los cuatro millones de votantes, entre ellos yo. El poder absorve, pero para eso estamos nosotrxs, para recordarles lo que pasa y quiénes son cada unx y las responsabilidades que tienen, de niveles criminales y apoyando el terrorismo de estado, ya que no veréis a mister Pablo Iglesias hablar de las cárceles y de lxs presxs comunes. Todos son cómplices, compañerxs, de las muertes que siguen engrosando sus listas. Aquí os mando las instancias de la huelga de hambre y del escrito al Defensor de Nadie.

Un fuerte abrazo libertario, ánimos y fuerza, compañerxs de vuestro fiel camarada Paco de Murcia, Piyayo para lxs amigxs. ¡Puño en alto, con mucho orgullo! ¡Abajo los muros de todas las cárceles!