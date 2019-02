Propuesta Para La Continuidad De La Lucha Por Los 12 Puntos Reivindicativos Para El Próximo Mayo

Salud compañerxs

Soy Jose Ángel Martins Mendoza “El Peque” y desde hace 12 días me han colocado un nuevo adosado, pero éste sin olor a mar, como Puerto III. De primero deciros que yo me encuentro en primera fase y con la circular de control directo por los problemas con el subdirector FIES de Puerto y así, a los 6 meses, ya había solicidato mi traslado.

Os cuento un poco, este es el peor pozo donde me han metido. No existe primera fase, por lo que tengo que salir yo solo todos los dias en horario de tarde, esta es la impunidad con la que actúan. Todas las galerías llenas de presos en 2º fase, saliendo al patio y a mí me traen para aquí, para que tenga que salir solo y me vuelva loco, pero no, compañerxs, no lo van a conseguir, mi lucha diaria sigue, por mi parte seguiré mirando a los carceleros de tú a tú, sin agachar la cabeza o cambiar mis ideales.

Esta guerra que comenzamos hace tres años creo que no la deberíamos parar porque algunxs estén en su lugar de origen o su zona de confort ¿qué más nos pueden sacar? Nos estan sacando la vida, la libertad, lo único que nos queda es la dignidad, eso está por encima de cualquier “bienestar divino”. La unidad y fraternidad entre nosotrxs y lxs compas de la calle, que en cada huelgade hambre, cada día se les oye más alto y más lejos, simplemente es ser honradxs con ellxs y con nosotrxs mismxs.

Yo hago la propuesta de huelga de hambre para el día 1 de mayo y que cada unx organice los días que pueda, ya puedan ser 3 como 14, pero sí es importante que mantengan a lxs compas con lxs que estén en contacto, los escritos dirigidos a la SGIP, congreso de los diputados, defensor de nadie. Creo que deberíamos escribirnos entre nosotrxs y demos voz a cómo vemos la lucha o si se cree conveniente una forma de lucha nueva. Cualquier idea, suceso, acción creo que debemos estar más unidxs que nunca, pues ya podéis observar que lxs presxs andan muy enfadadxs. Yo ya me he negado a hablar con médicos, psicólogos y todo resto de escoria llamado “equipo técnico” pues unicamente son técnicos en medios de tortura. Como dice el compañero Toni, debemos ser honestxs con nosotrxs mismxs y de inmediato ser más honestxs con lxs compañerxs que cada día se hacen más fuertes y dentro de sus posibilidades, aportan todo lo que pueden. Seamos serixs y luchemos en común, en unidad común y no única. Yo verdaderamente me encuentro muy mal y muy jodido por las circunstancias pero mi lucha seguira hasta que mi cuerpo diga hasta aquí, pero por ahora me gustaría seguir luchando con vosotrxs y pues agradecería que todxs contestaseis a las huelgas de hambre y a las opiniones, reacciones, opciones, cualquier cosa sería interesante.

Sin más por hoy, me despido.

Recibe aquí un cordial saludo y un abrazo libertario para todxs de este vuestro compañero J.A.M.M (miembro de colapso, colectivo anarquista de presos sociales)

Salud y fuerza