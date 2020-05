Noticias Sobre La Recién Terminada Huelga De Hambre Colectiva Por La Excarcelación De Enfermxs Y Ancianxs

Publicamos esta carta de Xavi Corporales, escrita durante su participación en la huelga de hambre colectiva por la excarcelación de lxs presxs enfermxs y ancianxs, por el resto de las 14 reivindicaciones de lxs presxs en lucha y en protesta por las medidas represivas dentro del estado de excepción. La huelga terminó el día 15 y la carta llegó con mucho retraso , hace un par de días, pero la publicamos como lo haremos con otras que, sin duda, llegarán después, para que cualquiera pueda valorar los motivos y el ánimo de lxs compañerxs durante la huelga. El cartel de arriba también nos ha llegado con retraso, pero servirá igualmente.

7 de mayo de 2020

COMUNICADO DESDE EL BÚNKER DE ESTREMERA

Aúpa a todxs lxs compas que estamos en lucha activa y reivindicando los 14 puntos y los 10 del decálogo sanidad en prisiones de la APDHA. Como tdxs ya sabemos, estamos en huelga de hambre del 1 al 15 de mayo reivindicando nuestros derechos. Yo, como preso en lucha activa, propongo que sigamos en huelga de hambre y no la dejemos, porque la unión hace la fuerza y la victoria. Por eso, debemos estar más unidxs que nunca y aquí no vale el que unx tenga enfermedades, porque esto que estamos haciendo, si lo hacemos todxs juntxs, lo sacaremos adelante, por lo cual pido a lxs compas que estemos unidxs, juntxs venceremos y esta lucha es de todxs y paar todxs, en especial lxs enfermxs terminales. No debemos bajar los brazos con estos carceleros y doctores Mengele, porque lo que debemos saber es que estamos en una lucha muy larga, por lo cual debemos enviar escritos a todas las autoridades: defensor del pueblo, congreso de los diputados, subdirección general de sanidad penitenciaria, asociaciones defensoras de los derechos humanos… Pero los perros que trabajan en la cárceles son una banda organizada de sicarios pagados por el Estado español, por eso os pido a todxs que no bajemos la guardia.

A mí, personalmente, me tienen muy puteado. Yo vine de cunda de Picassent para Madrid por cercanía del domicilio de mi familia, pero me está acusando de un plante en este centro de exterminio de Madrid VII y me cambiaron de centro de cumplimiento en febrero de 2020 pata Puerto III (Cádiz), me han cortado las comunicaciones con lxs compas. Estoy puteado, pero con el puño en alto, me da lo mismo aquí que en China, soy un preso rebelde y nunca voy a cambiar. Soy anarquista y siempre he estado en contra del maltrato inhumano. Somos presxs, pero tenemos derechos. Para lxs enfermxs terminales pido la libertad inmediata por los artículos 104.4 y 196 RP y 91 CP, por la constitución española y por la convención contra la tortura. Libertad ideológica y libertad para todxs lxs presxs enfermxs y ancianxs. Pido unión, ganas de luchar, rabia, rebeldía y anarquía, desde el centro de exterminio de Madrid VII. Un saludo libertario.

Xavier Corporales Barruecos