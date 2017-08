José Adrián Poblete Darre Continúa Su Huelga de Hambre Indefinida En Solidaridad Con Sus Compas En Lucha Por La Excarcelación De las Personas Presas Enfermas Y Contra La Dispersión

[ A+ ] /[ A- ]

El compañero Adrián se queja con razón de que sus cartas tardan mucho en llegar, tanto las que recibe como las que manda, lo cual dificulta mucho la comunicación con sus compas presxs en lucha y con la gente solidaria de la calle en la larga huelga de hambre que viene sosteniendo desde mayo. Empezó en la cárcel de Dueñas, en protesta por la negación del derecho a la defensa por parte de la dirección carcelera de allí y las medidas de dispersión y aislamiento tomadas contra la gente presa que intentó afrontar su arbitrariedad y prepotencia, y ha continuado desde entonces, tomando solamente agua y azúcar, integrando a sus objetivos la solidaridad con todas las luchas de compañerxs encarceladxs de que se ha ido enterando, que además coinciden con algunas reivindicaciones principales de la propuesta de lucha en cuya defensa se halla comprometido con otros compañeros presos desde hace más de un año. ha enviado escritos al congreso de los diputados, defensora del pueblo, secretaría general carcelera y dirección de la cárcel donde está. Él mismo nos lo cuenta todo en una serie de comunicados.

Albocàsser, 19-VII-2017 Salud, fueza y rebaldia, compas. Hoy acabo de recibir un comunicado del 11 de julio donde dos compas, Jorge Alfonso Vázquez Campillo, que está en Topas y Pedro Luis Fernandez Vega Gómez, en Segovia. Debido a la demora de esta notificación, que quieren hacer una huelga de hambre del 15 al 30, yo les pido que se haga rotativa. Ya saben que estoy haciendo una huelga de hambre por María Belén Salsamendi González, que está en la cárcel de Zaballa (Vitoria) y tiene VIH y otros trastornos, al igual que nuestra compañera Belén Vázquez Campillo, que está en el CP de León en las mismas condiciones infrahumanas. Animo a los compas a que se unan a esta lucha. Son nuestros derechos, que muchos hombres valientes lucharon e incluso murieron torturados en aislamiento por conseguir nuestros derechos. Y debido a esto yo mantengo mi huelga de hambre indefinida, porque hay momentos en la vida que hay que tener fuerza y determinación. Por los derechos que nos vulnera este Estado represor. Toda mi solidaridad y rebeldía para estos compañeros y compañeras y animo a que se pongan en huelga de hambre indefinida, los que no puedan, que la hagan de patio y echar las instancias al congreso e instituciones y al defensor del pueblo. Yo, que deseo ser libre, no puedo serlo, porque a mi alrededor todos los hombres no quieren ser libres todavía y, al no quererlo, resultan para mí instrumentos de opresión. Ni FIES, ni dispersión, ni enfermos en prisión. Un abrazo fraternal de esos que atraviesan muros y fronteras. Salud, fuerza y rebeldía.

Albocàsser, 21-VII-2017 Aupa, compas, desde aislamiento de Castellón II quiero transmitirles todo mi amor y apoyo fraternal a todas las que estamos sufriendo las represalias carceleras simplemte por luchar y protestar por nuestros derechos como seres humanos. Me han llegado comunicados de Sorya Durey Lafuente y me uno a reivindicar por ella. Aparte, estoy en huelga de hambre por María Belén Salsamendi González y Belén Vázquez Campillo, que eché instancias y las envié a TKT. Sobre Jorge Vázquez Campillo y Pedro Luis Fernández Vega Gómez, me alegra la solidaridad que hay en vuestros corazones. Para mí la libertad y la solidaridad es tener esa misma libertad de querer o no querer hacerla y esta libertad es la verdadera y se engrandece y se fortalece cuando entre nosotras mantengamos con firmeza el apoyo mutuo. No les escribo directamente porque mi correspondencia está siendo intervenida ilegalmente, pero, como podéis ver, hicieron un llamamiento a un espartano y aquí estoy, a pesar de las adversidades, con mi puño en alto y preparado para la revolución. Compas, los animo, que hacer ayunos y escritos está bien, pero somos presos en lucha y debemos rebelarnos contra todas estas injusticias por medio de todo tipo de acciones, nunca bajar la cabeza ante ninguna autoridad. Nosotros luchamos por nuestros derechos y eso nos dignifica. Estamos en la cárcel por algo. Insurrección ante esta represión. Sí a la revolución, no a la sumisión. Por una vida digna. Cada vez estamos siendo más reprimidos y por culpa del aborregamiento en masa estamos perdiendo muchos de nuestros derechos. Ante las injusticias, rebelarse. Igualmente, nos estamos comiendo nuestras condenas íntegras. Mi solidaridad a Celia Galletero, que está en Zuera y le quieren quitar a su hijo. También eché instancias por Miguel Codón y toda mi hermandad y lealtad a todos mis compas que me dejo en el tintero, ya que por represiones no puedo decir sus nombres. UN FUERTE ABRAZO LIBERTARIO Y COMBATIVO A TODOS MIS COMPAS, ESOS QUE TRASPASAN MUROS Y FRONTERAS. FUERZA, DETERMINACIÓN, HONOR Y REBELDÍA. NI FIES, NI DISPERSIÓN, NI ENFERMOS EN PRISIÓN.